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У Росії під Рязанню розбився Іл-76: є поранені і загиблі

Фото: у Росії під Рязанню розбився Іл-76: є поранені і загиблі (t.me/bazabazon)
Автор: Артур Родивилов

Під Рязанню в Росії впав військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого знаходилися дев'ять осіб. Щонайменше троє загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Ще шестеро отримали травми.

Відзначається, що літак впав в поле, при ударі об землю він загорівся. Всіх тих, що вижили госпіталізували.

Нагадаємо, 21 червня на кордоні з Україною в Ростовській області (Російська Федерація) розбився штурмовик Су-25, пілот загинув.

Минулого тижня схожий випадок стався в Бєлгородській області. За офіційною інформацією, штурмовик теж розбився нібито в ході навчального польоту.

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