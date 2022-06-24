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В России под Рязанью разбился Ил-76: есть раненые и погибшие

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Рязань, Пятница 24 июня 2022 06:46
В России под Рязанью разбился Ил-76: есть раненые и погибшие Фото: в России под Рязанью разбился Ил-76: есть раненые и погибшие (t.me/bazabazon)
Автор: Артур Родивилов

Под Рязанью в России упал военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились девять человек. По меньшей мере трое погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Еще шестеро получили травмы.

В России под Рязанью разбился Ил-76: есть раненые и погибшие

Отмечается, что самолет упал в поле, при ударе об землю он загорелся. Всех выживших госпитализировали.

В России под Рязанью разбился Ил-76: есть раненые и погибшие

Напомним, 21 июня на границе с Украиной в Ростовской области (Российская Федерация) разбился штурмовик Су-25, пилот погиб.

На прошлой неделе похожий случай произошел в Белгородской области. По официальной информации, штурмовик тоже разбился якобы в ходе учебного полета.

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