ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії під Рязанню розбився Іл-76: є поранені і загиблі

Новость на русском →
Рязань, П'ятниця 24 червня 2022 06:46
У Росії під Рязанню розбився Іл-76: є поранені і загиблі Фото: у Росії під Рязанню розбився Іл-76: є поранені і загиблі (t.me/bazabazon)
Автор: Артур Родивилов

Під Рязанню в Росії впав військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого знаходилися дев'ять осіб. Щонайменше троє загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Ще шестеро отримали травми.

У Росії під Рязанню розбився Іл-76: є поранені і загиблі

Відзначається, що літак впав в поле, при ударі об землю він загорівся. Всіх тих, що вижили госпіталізували.

У Росії під Рязанню розбився Іл-76: є поранені і загиблі

Нагадаємо, 21 червня на кордоні з Україною в Ростовській області (Російська Федерація) розбився штурмовик Су-25, пілот загинув.

Минулого тижня схожий випадок стався в Бєлгородській області. За офіційною інформацією, штурмовик теж розбився нібито в ході навчального польоту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авиакатастрофа
NEWS
США виділять військову допомогу Україні ще на 450 млн доларів: що туди увійде
США виділять військову допомогу Україні ще на 450 млн доларів: що туди увійде
DAILY
На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні