В России рухнул вертолет с туристами

Сообщается, что в 00:50 (по московскому времени) поступила информация о жесткой посадке вертолета МИ-8 компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника.

По информации собеседника издания, на борту также находился ребенок. Позже в МЧС уточнили, что на месте катастрофы обнаружили семь человек, двое из которых получили травмы.

"Предварительно, два человека в тяжелом состоянии. По другим информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

В МЧС добавили, что к поисково-спасательным работам привлечены 45 человек и восемь единиц техники.

Экстренные службы также заявили, что спасательный самолет не может вылететь к месту происшествия через туман. К спасению людей, кроме того, привлечены сотрудники заповедника.