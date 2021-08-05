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Во Франции разбился туристический самолет, есть погибшие

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Франция , Четверг 05 августа 2021 20:29
Во Франции разбился туристический самолет, есть погибшие Фото: во Франции разбился туристический самолет, есть погибшие (Radio France - Yann Lastennet)
Автор: Сергей Пышкин

Околи 13:30 по киевскому времени произошло крушение туристического самолета на территории департамента Савойя на юго-востоке Франции. В результате авиакатастрофы погибли три человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

Известно, что на борту самолета находились четыре человека. В результате инцидента погибли трое. Четвертый пассажир самолета катапультировался во время аварии. Согласно данным спасателей, это молодая девушка, возраст и личность которой не раскрываются.

Как отмечают свидетели, самолет врезался в деревья, взорвался и раскололся на две части после того, как разбился о землю.

Все подробности событий пока неизвестны, однако полиция будет определять их в рамках досудебного расследования.

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