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В России рота солдат отказалась ехать воевать в Украину

Новина українською →
Россия, Понедельник 02 мая 2022 15:34
В России рота солдат отказалась ехать воевать в Украину Фото: в России рота солдат отказалась ехать воевать в Украину (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские солдаты продолжают отказываться от участия в "специальной операции", которую Кремль проводит в Украине. Причем воевать в Украине не хотят ни только рядовые военные, но и командование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные журналиста Романа Цимбалюка.

"В частности, одна из рот 21 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 12128, Тоцкое-2, Оренбургская обл.) в полном составе, включая командира, отказалась от убытия на территорию Украины", - рассказал он.

Как сообщалось, ранее в Пологовском районе Запорожской области российские военные стали отказываться принимать участие в боях, так как им не выплачивают обещанные деньги. После этого "кадыровцы" расстреляли нескольких солдат-бунтовщиков.

Также в России проходит кампания по набору "добровольцев" - 200 желающих еженедельно из каждого федерального округа, кроме Москвы. Такая задача стоит перед Минобороны России.

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