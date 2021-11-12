В России резко отреагировали на статью Bloomberg о возможности вторжения в Украину

Россия, по словам Полянского, "никогда не планировала (вторжения в Украину) и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета".

По его словам, Москва имеет право собирать свои войска где угодно на своей территории.

"Это не территория Украины, это территория России. Если вы... услышите конкретные угрозы, которые звучат в Украине против России, против российской территориальной целостности, то вы поймете, что определенная предосторожность - логичный шаг в такой ситуации", - заявил Полянский.

Он обвинил Украину в нагнетании ситуации, добавив, что "военные корабли США в Черном море действуют очень провокационно".