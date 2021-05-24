UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В России резко отреагировали на позицию Турции по Крыму

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко отреагировал на позицию Турции по Крыму, она не признает аннексию полуострова. Он сравнил позицию Турции к посягательству на территориальную целостность России.

Об этом глава МИД РФ заявил в интервью для издания "Аргументы и факты".

По его словам, РФ рекомендует Турции проанализировать ситуацию и "перестать подпитывать милитаристские настроения Киева".

"Предельно четко проводим мысль, что поощрение "агрессивных" украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ выразил надежду, что линия Анкары будет скорректирована с учетом "законных озабоченностей" российской стороны.

Отметим, министр иностранных дел Мевлут Чавушоглу в очередной раз подтвердил, что отказывается признавать Крым российской территорией.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция президента Турции Эрдогана по Крыму ему не интересна.

РБК-Украина ранее писало, что с начала аннексии Крыма Россией в 2014 году на территорию полуострова переселили полмиллиона российских граждан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаКрымТурцияЛавров