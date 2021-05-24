В России резко отреагировали на позицию Турции по Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко отреагировал на позицию Турции по Крыму, она не признает аннексию полуострова. Он сравнил позицию Турции к посягательству на территориальную целостность России.
Об этом глава МИД РФ заявил в интервью для издания "Аргументы и факты".
По его словам, РФ рекомендует Турции проанализировать ситуацию и "перестать подпитывать милитаристские настроения Киева".
"Предельно четко проводим мысль, что поощрение "агрессивных" украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России", - сказал Лавров.
Глава МИД РФ выразил надежду, что линия Анкары будет скорректирована с учетом "законных озабоченностей" российской стороны.
Отметим, министр иностранных дел Мевлут Чавушоглу в очередной раз подтвердил, что отказывается признавать Крым российской территорией.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция президента Турции Эрдогана по Крыму ему не интересна.
РБК-Украина ранее писало, что с начала аннексии Крыма Россией в 2014 году на территорию полуострова переселили полмиллиона российских граждан.