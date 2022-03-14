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В России решили по-новому считать курс рубля к доллару

Автор: Анна Шиканова

В России решили по-новому определять курс рубля. Для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю Банк России расширит временной диапазон расчета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Банк России.

В сообщении указывается, что официальный курс доллара будут теперь устанавливать на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, которые были заключены с 10:00 до 16:00.

Ранее для таких расчетов брали временной отрезок с 10:00 до 11:30. Предполагается, что расширение диапазона времени позволит учесть больше сделок в течение дня.

Официальный курс евро к рублю будет устанавливаться также, как и другие официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Россия собралась не возвращать взятые в лизинг иностранные самолеты.

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