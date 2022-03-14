У Росії вирішили по-новому рахувати курс рубля до долара
У Росії вирішили по-новому визначати курс рубля. Для підвищення репрезентативності курсу долара США стосовно рубля Банк Росії розширить часовий діапазон розрахунку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Банк Росії.
У повідомленні вказується, що офіційний курс долара будуть тепер встановлювати на основі даних Московської біржі про середньозважений курс до рубля по операціях, які були укладені з 10:00 до 16:00.
Раніше для таких розрахунків брали часовий відрізок з 10: 00 до 11: 30. Передбачається, що розширення діапазону часу дозволить врахувати більше угод протягом дня.
Офіційний курс ЄВРО до рубля буде встановлюватися також, як і інші офіційні курси іноземних валют стосовно рубля.
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