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У Росії вирішили по-новому рахувати курс рубля до долара

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Росія, Понеділок 14 березня 2022 13:30
У Росії вирішили по-новому рахувати курс рубля до долара Фото: у РФ будуть по-новому рахувати курс рубля (sputnik by)
Автор: Анна Шиканова

У Росії вирішили по-новому визначати курс рубля. Для підвищення репрезентативності курсу долара США стосовно рубля Банк Росії розширить часовий діапазон розрахунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Банк Росії.

У повідомленні вказується, що офіційний курс долара будуть тепер встановлювати на основі даних Московської біржі про середньозважений курс до рубля по операціях, які були укладені з 10:00 до 16:00.

Раніше для таких розрахунків брали часовий відрізок з 10: 00 до 11: 30. Передбачається, що розширення діапазону часу дозволить врахувати більше угод протягом дня.

Офіційний курс ЄВРО до рубля буде встановлюватися також, як і інші офіційні курси іноземних валют стосовно рубля.

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