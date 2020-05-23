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В России разрешили голосовать на выборах дистанционно

Новости » Политика     23.05.2020 - 18:38
В России разрешили голосовать на выборах дистанционно
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Россияне смогут голосовать на всех уровнях выборов досрочно

В Российской Федерации теперь можно будет голосовать на выборах дистанционно. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Об этом сообщает Интерфакс.

Так, законом предусмотрены причины, которые не позволяют прибыть в помещение для голосования, которые предоставляют возможность голосовать вне участков.

Исходя из этого вводится понятие "дистанционное электронное голосование" (голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения).

Кроме того, поправки предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов, в том числе, на выборах президента в целях защиты здоровья избирателей и создания максимального удобства для реализации российскими гражданами избирательных прав.

Напомним, вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что граждане с российскими паспортами не смогут участвовать в местных выборах в ОРДЛО.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Владимир ПутинВыборы в России
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