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У Росії дозволили голосувати на виборах дистанційно

Новини » Політика     23.05.2020 - 18:38
У Росії дозволили голосувати на виборах дистанційно
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Росіяни зможуть голосувати на всіх рівнях виборів достроково

В Російській Федерації тепер можна буде голосувати на виборах дистанційно. Відповідний закон підписав президент Володимир Путін.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Так, законом передбачені причини, які не дозволяють прибути в приміщення для голосування, які надають можливість голосувати поза ділянок.

Виходячи з цього вводиться поняття "дистанційне електронне голосування" (голосування без використання бюлетеня, виготовленого на паперовому носії, з використанням спеціального програмного забезпечення).

Крім того, поправки передбачають можливість дострокового голосування на всіх рівнях виборів, в тому числі, на виборах президента в цілях захисту здоров'я виборців і створення максимальної зручності для реалізації російськими громадянами виборчих прав.

Нагадаємо, віце-прем'єр України Олексій Рєзніков заявив, що громадяни з російськими паспортами не зможуть брати участь у місцевих виборах в ОРДЛО.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Володимир ПутінВибори в Росії
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