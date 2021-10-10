В России разбился самолет с парашютистами. Погибли 19 человек

В городе Мензелинск (Татарстан, Российская Федерация) разбился самолет с парашютистами. На борту находились 23 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Сообщается, что упал легкомоторный самолет L-410, который принадлежал местному аэроклубу. В результате происшествия пострадали три человека, их передали медикам. Также известно, что, по предварительным данным, погибли 19 человек.

Также сообщается, что при падении разрушился фюзеляж самолета. Местное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям пока подтверждает только факт крушения самолета.

По данным МЧС, на борту находились парашютисты и два члена экипажа. ТАСС отмечает, что самолет L-410 может принять на борт до 19 пассажиров.