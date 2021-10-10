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У Росії розбився літак з парашутистами. Загинули 19 осіб

Автор: Сергей Новиков

У місті Мензелінськ (Татарстан, Російська Федерація) розбився літак з парашутистами. На борту перебували 23 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що впав легкомоторний літак L-410, який належав місцевому аероклубу. В результаті події постраждали три особи, їх передали медикам. Також відомо, що, за попередніми даними, загинули 19 осіб.

Також повідомляється, що при падінні зруйнувався фюзеляж літака. Місцеве управління Міністерства з надзвичайних ситуацій поки підтверджує тільки факт аварії літака.

За даними МНС, на борту перебували парашутисти і два члени екіпажу. ТАСС зазначає, що літак L-410 може прийняти на борт до 19 пасажирів.

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