В России разбился самолет с парашютистами, семь человек погибли

Самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение в Кемеровской области (Россия). В результате погибли минимум семь человек.
Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт и врезался в лесной массив.
Как сообщили в прокуратуре, экипаж упавшего воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей.
Легкомоторный самолет типа L-410 совершил жесткую посадку в населенном пункте Журавлево.
На борту было 17 человек было парашютистов.
Все прыжки с парашютом, запланированные на 19 июня на аэродроме Танай, где произошло ЧП, отменены.
Недавно в Маньяме разбился военный самолет, в результате чего 12 человек погибли.