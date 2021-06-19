У Росії розбився літак з парашутистами, семеро людей загинули
Фото: літак L-410 розбився в Росії (ru.wikipedia.org)
Літак зі спортсменами-парашутистами на борту зазнав аварії в Кемеровській області (Росія). В результаті загинули щонайменше семеро людей.
Про це повідомляє ТАСС.
Відомо, що літак L-410 злетів з аеродрому Танай, завалився на лівий борт і врізався в лісовий масив.
Як повідомили в прокуратурі, екіпаж впав повітряного судна повідомив про відмову одного з двигунів.
Легкомоторний літак типу L-410 здійснив жорстку посадку в населеному пункті Журавльово.
На борту було 17 осіб було парашутистів.
Всі стрибки з парашутом, заплановані на 19 червня на аеродромі Танай, де сталася НП, скасовані.
Нещодавно в Маньямі розбився військовий літак, в результаті чого 12 людей загинули.