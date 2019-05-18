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В России расшифровали черные ящики сгоревшего в Шереметьево лайнера

Новости » Происшествия    18.05.2019 - 01:35
В России расшифровали черные ящики сгоревшего в Шереметьево лайнера
Фото: пожар в Шереметьево (web screenshot)

В Росавиации анализируют полученную информацию

В России завершили расшифровку данных бортовых самописцев сгоревшего в Шереметьево (Москва) лайнера SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Отмечается, что МАК передал соответствующую информацию в Росавиацию.

В данный момент специалисты анализируют полученные данные.

"В научно-техническом центре МАК завершена расшифровка данных бортовых параметрических самописцев (аварийного и эксплуатационного). Проводится анализ полученной информации", - сообщили в авиационном комитете.

Напомним, 5 мая лайнер SSJ100, направлявшийся из Москвы в Мурманск, спустя некоторое время после взлета запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.

В результате катастрофы погибли 40 пассажиров и бортпроводник. Всего на борту лайнера находились 78 человек, включая членов экипажа. Предварительной версией крушения самолета "Аэрофлота" в московском аэропорту была названа ошибка пилотов. 

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