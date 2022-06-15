UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России распространяют фейк, что ВСУ отказываются воевать западным оружием

Фото: РФ распространяет фейк, что ВСУ отказываются воевать западным оружием (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские СМИ распространяют информацию, что якобы украинские военные отказываются воевать западным оружием. Это делается для срыва поставок оружия и техники от союзников Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Пропагандисты ссылаются на статью в CNN, в которой по их словам журналиста, некоторые подразделения признаются, что им удобнее использовать коммерческие дроны, оснащенные взрывчаткой, чем дроны Switchblade.

"Это откровенный фейк, потому что с началом войны украинских военных отправляют в страны Европы, где они учатся обращаться с оружием западного образца. Поэтому с каждым днем наоборот растет эффективность использования предоставленного Украине оружия", - говорится в сообщении ГПД.

В ведомстве убеждены, информационные атаки россиян усилились в связи с сегодняшним съездом министров обороны в Рамштайне, где будет объявлено о новых партиях поставки техники.

Напомним, третья встреча контактной группы по обороне Украины стартовала в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
фейки