В России распространяют фейк, что ВСУ отказываются воевать западным оружием

Российские СМИ распространяют информацию, что якобы украинские военные отказываются воевать западным оружием. Это делается для срыва поставок оружия и техники от союзников Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Пропагандисты ссылаются на статью в CNN, в которой по их словам журналиста, некоторые подразделения признаются, что им удобнее использовать коммерческие дроны, оснащенные взрывчаткой, чем дроны Switchblade.

"Это откровенный фейк, потому что с началом войны украинских военных отправляют в страны Европы, где они учатся обращаться с оружием западного образца. Поэтому с каждым днем наоборот растет эффективность использования предоставленного Украине оружия", - говорится в сообщении ГПД.

В ведомстве убеждены, информационные атаки россиян усилились в связи с сегодняшним съездом министров обороны в Рамштайне, где будет объявлено о новых партиях поставки техники.