В России снова пытались сжечь полицейский участок: несколько "копов" ранены

Фото: в России снова пытались сжечь полицейский участок (Getty Images)

В российском Ижевске неизвестный пытался поджечь полицейский участок, бросив в него коктейли Молотова. Затем, убегая от полиции, мужчина ранил ножом двух "копов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По предварительным данным, мужчина бросил в участок два коктейля, а при задержании ранил ножом двух полицейских. Сейчас нападавший находится в больнице.