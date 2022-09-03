В России снова пытались сжечь полицейский участок: несколько "копов" ранены
Фото: в России снова пытались сжечь полицейский участок (Getty Images)
В российском Ижевске неизвестный пытался поджечь полицейский участок, бросив в него коктейли Молотова. Затем, убегая от полиции, мужчина ранил ножом двух "копов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
По предварительным данным, мужчина бросил в участок два коктейля, а при задержании ранил ножом двух полицейских.
Сейчас нападавший находится в больнице.
Напомним, ранее в Москве мужчина забросал Кремль коктейлями Молотова. Зажигательная смесь попадала в кремлевскую стену и воспламенялась.
Также сообщалось, что жители оккупированного Геническа (Херсонская область) продолжают сопротивление. Горожане сожгли захваченное здание военного комиссариата.