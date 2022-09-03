У Росії знову намагалися спалити поліцейську дільницю: кілька "копів" поранені
Фото: у Росії знову намагалися спалити поліцейську дільницю (Getty Images)
У російському Іжевську невідомий намагався підпалити поліцейську дільницю, кинувши в неї коктейлі Молотова. Потім, тікаючи від поліції, чоловік поранив ножем двох "копів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
За попередніми даними, чоловік кинув у відділок два коктейлі, а при затриманні поранив ножем двох поліцейських.
Зараз нападник перебуває в лікарні.
Нагадаємо, раніше у Москві чоловік закидав Кремль коктейлями Молотова. Запальна суміш потрапляла в кремлівську стіну і запалювалася.
Також повідомлялося, що жителі окупованого Генічеська (Херсонська область) продовжують опір. Городяни спалили захоплену будівлю військового комісаріату.