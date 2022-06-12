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В России пытались подорвать нефтепровод "Дружба", - СМИ

Фото: трубопровод "Дружба" (tsargrad.tv)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в субботу, 11 июня, в Брянской области (Россия) неизвестные якобы попытались подорвать нефтепровод "Дружба". Якобы они установили три взрывных устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Telegram-канала Baza в воскресенье, 12 июня.

"Недалеко от поселка Гулевка (это 40 км до границы с Украиной) прогремели три взрыва - тогда же сработал сигнал о потере связи с задвижкой трубопровода. По предварительным данным, это были безоболочные взрывные устройства", - говорится в сообщении.

Как пишут в Telegram-канале, одним из взрывов была повреждена трансформаторная подстанция с энергоблоком задвижки нефтепровода. Еще один взрыв произошел в месте, где проложен кабель - там осталась воронка 40 на 20 см. Третий взрыв повредил противоподкопную трубу (дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах), оставив воронку 40 на 60 см.

"Сам трубопровод "Дружба" не пострадал, однако противоподкопная труба и подстанция оказались повреждены, а также был обесточен энергоблок управления задвижкой", - добавляют Telegram-канале.

При этом, по данным источника, разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Напомним, сейчас по "Дружбе" через Украину осуществляется поставка нефти в Чехию, Венгрию и Словакию. В прошлом году транзит в эти страны составил 12 млн тон нефти. В текущем году поставки идут почти такими же темпами - порядка 1 млн тонн в месяц.

Как сообщалось, Украина после введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть может прекратить транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

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Дружба