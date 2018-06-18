В России прошло обновление хранилища ядерного оружия - американские ученые

Ученые не утверждают, что в бункере расположены ядерные боеголовки

Под поселком Куликово Калининградской области России прошло обновление хранилища ядерного оружия. Об этом сообщила Федерация американских ученых (FAS).

Так, работы по обновлению объекта, расположенного примерно в 50 километрах от польской границы, начались в 2016 году. Свежие спутниковые снимки этого места свидетельствуют, что бункер реконструировали и привели в активное состояние.

Ученые не утверждают, что в бункере расположены ядерные боеголовки, и указывают также, что ранее Россия таким же образом обновила другие хранилища, в частности, на базе атомных подводных лодок на Камчатке.

Российское правительство неоднократно заявляло, что все его нестратегические ядерные боеголовки хранятся в "центральных" хранилищах, что обычно понимают под более крупными складскими площадками внутри России. Таким образом, Куликовский полигон может функционировать в качестве передового хранилища, которое в кризисных ситуациях обеспечивался бы боеголовками из центральных хранилищ, считают ученые.

Напомним, ранее стало известно, что ядерные страны увеличивают расходы на вооружение. США намерены к 2026 году выделить на программу модернизации около 400 млрд долларов.