Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В России прошло обновление хранилища ядерного оружия - американские ученые

НовостиОбщество    18.06.2018 - 19:17
Иллюстративное фото: Ядерное оружие (РБК-Украина)
Иллюстративное фото: Ядерное оружие (РБК-Украина)

Ученые не утверждают, что в бункере расположены ядерные боеголовки

Под поселком Куликово Калининградской области России прошло обновление хранилища ядерного оружия. Об этом сообщила Федерация американских ученых (FAS).

Так, работы по обновлению объекта, расположенного примерно в 50 километрах от польской границы, начались в 2016 году. Свежие спутниковые снимки этого места свидетельствуют, что бункер реконструировали и привели в активное состояние.

Ученые не утверждают, что в бункере расположены ядерные боеголовки, и указывают также, что ранее Россия таким же образом обновила другие хранилища, в частности, на базе атомных подводных лодок на Камчатке.

Российское правительство неоднократно заявляло, что все его нестратегические ядерные боеголовки хранятся в "центральных" хранилищах, что обычно понимают под более крупными складскими площадками внутри России. Таким образом, Куликовский полигон может функционировать в качестве передового хранилища, которое в кризисных ситуациях обеспечивался бы боеголовками из центральных хранилищ, считают ученые.

Напомним, ранее стало известно, что ядерные страны увеличивают расходы на вооружение. США намерены к 2026 году выделить на программу модернизации около 400 млрд долларов.

РФ будет использовать время предвыборной кампании в Украине для тотальной дестабилизации, - Климкин Климкин: целью России является фрагментация ЕС
Теги публикации: Российская Федерация, ядерное оружие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь