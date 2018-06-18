У Росії пройшло оновлення сховища ядерної зброї, - американські вчені

Вчені не стверджують, що в бункері розташовані ядерні боєголовки

Під селищем Куликове Калінінградської області Росії пройшло оновлення сховища ядерної зброї. Про це повідомила Федерація американських вчених (FAS).

Так, роботи з оновлення об'єкта, розташованого приблизно за 50 кілометрів від польського кордону, почалися в 2016 році. Свіжі супутникові знімки цього місця свідчать, що бункер реконструювали й привели в активний стан.

Вчені не стверджують, що в бункері розташовані ядерні боєголовки, і вказують також, що раніше Росія таким же чином оновила інші сховища, зокрема на базі атомних підводних човнів на Камчатці.

Російський уряд неодноразово заявляв, що всі його нестратегічні ядерні боєголовки зберігаються в "центральних" сховищах, що зазвичай розуміють під більш великими складськими майданчиками всередині Росії. Таким чином, Куликівський полігон може функціонувати в якості передового сховища, яке в кризових ситуаціях забезпечувалося б боєголовками з центральних сховищ, вважають вчені.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ядерні країни збільшують витрати на озброєння. США мають намір до 2026 року виділити на програму модернізації близько 400 млрд доларів.