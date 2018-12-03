ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В России прошла акция против агрессии

Новости » Происшествия    03.12.2018 - 02:44
В России прошла акция против агрессии
Иллюстративное фото (Dan Kitwood/Getty Images)

В Санкт-Петербурге состоялся пикет против российской агрессии

В Санкт-Петербурге прошли пикеты против российской военной агрессии в сторону Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, участники акции требовали освободить и вернуть краинских моряков, захваченных после событий в Керченском проливе.

Кроме того, участники протестной акции считают, что украинским морякам должен быть присвоен статус "военнопленных", но их судят как гражданских лиц, совершивших уголовное преступление. Активисты выражали возмущение и действиями российских военных, открывших огонь по иностранным судам, не представлявшим угрозу России.

Напомним, ранее сообщалось, что "Большая семерка" (G7) осудила действия России в Керченском проливе и призвала отпустить украинских моряков и вернуть корабли.

Как писало РБК-Украина, Украина передала в Арбитражный трибунал данные об атаке России в Азовском море.  Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на длительное преследование украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив к портам Мариуполя, Бердянска и других украинских портов.

РФ обстреляла "Бердянск" в нейтральных водах, - Bellingcat РФ снова пыталась вмешаться в ход американских выборов, - глава Пентагона
Новости Украины Российская ФедерацияакцииагрессияКерченский мост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь