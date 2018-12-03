В России прошла акция против агрессии

Иллюстративное фото (Dan Kitwood/Getty Images)

В Санкт-Петербурге состоялся пикет против российской агрессии

В Санкт-Петербурге прошли пикеты против российской военной агрессии в сторону Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, участники акции требовали освободить и вернуть краинских моряков, захваченных после событий в Керченском проливе.

Кроме того, участники протестной акции считают, что украинским морякам должен быть присвоен статус "военнопленных", но их судят как гражданских лиц, совершивших уголовное преступление. Активисты выражали возмущение и действиями российских военных, открывших огонь по иностранным судам, не представлявшим угрозу России.

Напомним, ранее сообщалось, что "Большая семерка" (G7) осудила действия России в Керченском проливе и призвала отпустить украинских моряков и вернуть корабли.

Как писало РБК-Украина, Украина передала в Арбитражный трибунал данные об атаке России в Азовском море. Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на длительное преследование украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив к портам Мариуполя, Бердянска и других украинских портов.