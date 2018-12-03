У Росії пройшла акція проти агресії

Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

У Санкт-Петербурзі відбувся пікет проти російської агресії

В Санкт-Петербурзі пройшли пікети проти російської військової агресії в бік України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, учасники акції вимагали звільнити і повернути українських моряків, захоплених після подій у Керченській протоці.

Крім того, учасники акції вважають, що українським морякам повинен бути привласнений статус "військовополонених", але їх судять як цивільних осіб, які вчинили кримінальний злочин. Активісти висловлювали обурення діями російських військових, які відкрили вогонь по іноземним судам, не представляли загрозу Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Велика сімка" (G7) засудила дії Росії в Керченській протоці і закликала відпустити українських моряків і повернути кораблі.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна передала в Арбітражний трибунал дані про атаку Росії в Азовському морі. Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на тривале переслідування українських та іноземних суден, які планують пройти через Керченську протоку до портів Маріуполя, Бердянська та інших українських портів.