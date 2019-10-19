В России из-за прорыва дамбы погибли 10 человек

В Курагинском районе Красноярского края (РФ) в результате прорыва дамбы погибли 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Региональное управление МЧС сообщило, что в районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба произошел прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Это случилось около 06:00 по местному времени (02:00 по Киеву).

Вода затопила два рабочих общежития временного типа. К ликвидации последствий происшествия привлекли 270 человек и 50 единиц техники, в том числе авиацию, уточняет агентство.

"На золотодобывающем прииске размыло дамбу и водой разрушило несколько балков, в которых находились рабочие", - сообщили в региональном управлении Следственного комитета. На место происшествия отправили оперативно-следственную группу, обстоятельства гибели рабочих выясняются. Пострадать могли еще около 20 человек.

Ранее сообщалось, что на территории шахты имени Скочинского в оккупированном Донецке прогремел взрыв, в результате инцидента погиб горняк.

РБК-Украина писало, что в результате прорыва дамбы в Бразилии погибли 176 человек.