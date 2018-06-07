Денисова обратилась к омбудсмену РФ относительно ухудшения здоровья Кольченко

За время голодовки вес Кольченко снизилсся до 54 кг

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обеспокоена соблюдением прав украинского политзаключенного Александра Кольченко, осужденного на территории Российской Федерации (РФ). Об этом говорится в сообщении прес-служби Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Как ранее сообщал адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин, сегодня, 7 июня, Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояние здоровья.

По словам политзаключенного, он очень ослаб, уже стал терять сознание. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг.

"В связи с этим, Денисова просит омбудсмена РФ Татьяну Москалькову лично проверить условия содержания и возможность предоставления Александру Кольченко медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Кольченко намерен голодать, пока позволяет здоровье.