У Росії прокоментували стан здоров'я Кольченка

У РФ впевнені, що стаціонарного лікування Кольченко не потребує

Стан здоров'я українського політв'язня в Росії Олександра Кольченко не викликає побоювань у лікарів, стаціонарного лікування він не потребує. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Федеральної служби виконання покарань (ГУФСВП) Росії у Челябінській області.

"Стан здоров'я засудженого Олександра Кольченка задовільний. Стаціонарного лікування він не потребує", - йдеться в повідомленні.

Також в ГУФСВП повідомляють, що після закінчення голодування Кольченко пройшов загальноклінічне обстеження, в результаті якого будь-яких патологічних відхилень у нього не виявлено.

"Наразі показань для перебування в умовах стаціонару медичної частини виправної установи у засудженого Кольченка немає. Планується його переведення в загін для подальшого відбування покарання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Уповноважений Верховної ради з прав людини в Україні Людмила Денисова досі не отримала від російської сторони точної інформації про стан здоров'я українських політв'язнів, які оголосили безстрокове голодування.

Також раніше повідомлялося, що Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова стурбована дотриманням прав українського політв'язня Олександра Кольченка, засудженого на території Російської Федерації. За час голодування вага Кольченко знизилась до 54 кг.