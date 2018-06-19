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У Росії прокоментували стан здоров'я Кольченка

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 18:28
Фото: Олександр Кольченко (president.gov.ua)
Фото: Олександр Кольченко (president.gov.ua)

У РФ впевнені, що стаціонарного лікування Кольченко не потребує

Стан здоров'я українського політв'язня в Росії Олександра Кольченко не викликає побоювань у лікарів, стаціонарного лікування він не потребує. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Федеральної служби виконання покарань (ГУФСВП) Росії у Челябінській області.

"Стан здоров'я засудженого Олександра Кольченка задовільний. Стаціонарного лікування він не потребує", - йдеться в повідомленні.

Також в ГУФСВП повідомляють, що після закінчення голодування Кольченко пройшов загальноклінічне обстеження, в результаті якого будь-яких патологічних відхилень у нього не виявлено.

"Наразі показань для перебування в умовах стаціонару медичної частини виправної установи у засудженого Кольченка немає. Планується його переведення в загін для подальшого відбування покарання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Уповноважений Верховної ради з прав людини в Україні Людмила Денисова досі не отримала від російської сторони точної інформації про стан здоров'я українських політв'язнів, які оголосили безстрокове голодування.

Також раніше повідомлялося, що Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова стурбована дотриманням прав українського політв'язня Олександра Кольченка, засудженого на території Російської Федерації. За час голодування вага Кольченко знизилась до 54 кг.

Омбудсмен досі не отримала від РФ даних про стан здоров'я політв’язнів, що голодують Денісова і Москалькова домовилися про взаємні відвідування Сенцова і Вишинського
Теги публікації: Александр Кольченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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