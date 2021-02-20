В России произошло обрушение на обогатительной фабрике, есть жертвы
В России произошло обрушение в цехе Норильской обогатительной фабрики. В результате погибли минимум два человека.
Об этом сообщает ТАСС.
Из-под завалов достали пять человек. Один из них был мертв. Вскоре стало известно, что еще один человек умер в больнице.
"Один из пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске умер в больнице, судьба двоих человек по-прежнему неизвестна", - говорится в сообщении.
РБК-Украина писало, что недавно в Российской Федерации произошло обрушение на шахте в Кузбассе (в Кемеровской области). Внутри находились 98 человек.
Ранее во Владикавказе (Россия) в здании торгового центра произошел мощный взрыв. В результате инцидента полностью обвалился трехэтажный дом.
Напомним, 6 февраля, утром произошел взрыв в Бордо. В результате происшествия произошел обвал здания, а взрывная волна привела к повреждению окон и витрин в ближайших домах.