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В России произошло обрушение на обогатительной фабрике, есть жертвы

Новина українською → Суббота 20 февраля 2021 04:23
В России произошло обрушение на обогатительной фабрике, есть жертвы Фото: место обрушения (t.me/rian_ru)
Автор: Инна Собора

В России произошло обрушение в цехе Норильской обогатительной фабрики. В результате погибли минимум два человека.

Об этом сообщает ТАСС.

Из-под завалов достали пять человек. Один из них был мертв. Вскоре стало известно, что еще один человек умер в больнице.

"Один из пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске умер в больнице, судьба двоих человек по-прежнему неизвестна", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что недавно в Российской Федерации произошло обрушение на шахте в Кузбассе (в Кемеровской области). Внутри находились 98 человек.

Ранее во Владикавказе (Россия) в здании торгового центра произошел мощный взрыв. В результате инцидента полностью обвалился трехэтажный дом.

Напомним, 6 февраля, утром произошел взрыв в Бордо. В результате происшествия произошел обвал здания, а взрывная волна привела к повреждению окон и витрин в ближайших домах.

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