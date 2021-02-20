У Росії стався обвал на збагачувальній фабриці, є жертви
У Росії сталося обвалення в цеху Норильської збагачувальної фабрики. В результаті загинули щонайменше дві людини.
Про це повідомляє ТАСС.
З-під завалів дістали п'ять осіб. Один з них був мертвий. Незабаром стало відомо, що ще одна людина померла в лікарні.
"Один з постраждалих при обваленні на фабриці в Норильську помер у лікарні, доля двох людей досі невідома", - йдеться в повідомленні.
РБК-Україна писало, що нещодавно в Російській Федерації сталося обвалення на шахті в Кузбасі (в Кемеровській області). Всередині знаходилися 98 осіб.
Раніше у Владикавказі (Росія) в будівлі торгового центру стався потужний вибух. В результаті інциденту повністю обвалився триповерховий будинок.
Нагадаємо, 6 лютого, вранці стався вибух у Бордо. В результаті події стався обвал будівлі, а вибухова хвиля призвела до пошкодження вікон та вітрин в найближчих будинках.