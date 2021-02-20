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У Росії стався обвал на збагачувальній фабриці, є жертви

Новость на русском → Субота 20 лютого 2021 04:23
У Росії стався обвал на збагачувальній фабриці, є жертви Фото: місце обвалення (t.me/rian_ru)
Автор: Инна Собора

У Росії сталося обвалення в цеху Норильської збагачувальної фабрики. В результаті загинули щонайменше дві людини.

Про це повідомляє ТАСС.

З-під завалів дістали п'ять осіб. Один з них був мертвий. Незабаром стало відомо, що ще одна людина померла в лікарні.

"Один з постраждалих при обваленні на фабриці в Норильську помер у лікарні, доля двох людей досі невідома", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що нещодавно в Російській Федерації сталося обвалення на шахті в Кузбасі (в Кемеровській області). Всередині знаходилися 98 осіб.

Раніше у Владикавказі (Росія) в будівлі торгового центру стався потужний вибух. В результаті інциденту повністю обвалився триповерховий будинок.

Нагадаємо, 6 лютого, вранці стався вибух у Бордо. В результаті події стався обвал будівлі, а вибухова хвиля призвела до пошкодження вікон та вітрин в найближчих будинках.

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