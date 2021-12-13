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В России произошел взрыв в женском монастыре. Пострадали 7 детей

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Россия, Понедельник 13 декабря 2021 09:10
В России произошел взрыв в женском монастыре. Пострадали 7 детей Фото: в России произошел взрыв в женском монастыре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В России, на территории Серпуховского женского монастыря, что в Подмосковье, произошел взрыв. В результате пострадали восемь человек, 7 из которых - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

В частности, из-за взрыва была повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии. Один из подростков госпитализирован.

"Сегодня около 08:00 в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Известно, что на территорию монастыря с самодельным взрывным устройством прошел мужчина, сейчас он задержан правоохранительными органами.

Сейчас следователи проводят проверку по факту взрыва. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Российская Федерация Взрыв
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