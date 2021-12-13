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У Росії стався вибух у жіночому монастирі. Постраждали 7 дітей

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Росія, Понеділок 13 грудня 2021 09:10
У Росії стався вибух у жіночому монастирі. Постраждали 7 дітей Фото: у Росії стався вибух у жіночому монастирі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії, на території Серпухівського жіночого монастиря, що у Підмосков'ї, стався вибух. Внаслідок чого постраждало восьмеро людей, 7 з яких - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Зокрема, через вибух було пошкоджено двері розташованої в монастирі православної класичної гімназії. Один із підлітків госпіталізований.

"Сьогодні близько 08:00 у підмосковному Серпухові на вулиці Жовтневій, 40, на території Серпухівського жіночого монастиря спрацював саморобний вибуховий пристрій", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на територію монастиря із саморобним вибуховим пристроєм пройшов чоловік, наразі його затримано правоохоронними органами.

Наразі слідчі проводять перевірку за фактом вибуху. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

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