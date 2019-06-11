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У Росії стався вибух на танкері, є жертви

Новини » Надзвичайні події    11.06.2019 - 12:13
У Росії стався вибух на танкері, є жертви
Фото: вибух на танкері (скріншот відео)

Постраждали 7 осіб

У Махачкалі (Дагестан, Російська Федерація) стався вибух на нафтовому танкері, повідомляється про щонайменше двох загиблих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що вибух стався у порту під час відкачування нафтопродуктів, всього на танкері перебувало 12 осіб. За уточненими даними, загинули дві людини, ще семеро постраждали. У одного з потерпілих опіки 95% тіла, ще одна людина вважається зниклою безвісти.

 

Також повідомляється, що загрози витоку палива в результаті вибуху на танкері немає. Російські правоохоронці кваліфікували інцидент як заподіяння смерті з необережності.

Нагадаємо, в кінці січня у районі Керченської протоки горіли два судна під прапором Танзанії. Так, пожежа сталася у результаті вибуху на одному з суден. На борту судна "Канді" перебували 17 осіб, з них дев'ять - громадяни Туреччини, вісім - громадяни Індії. На борту судна "Маестро" перебували 14 осіб, у тому числі сім громадян Туреччини і сім громадян Індії.

Як писало РБК-Україна, в результаті пожежі на двох суднах у Керченській протоці, ймовірно, загинули 20 осіб, при цьому було врятовано 12 чоловік і виявлено 10 тіл. Решта 10 осіб пропали без вісті і, швидше за все, загинули.

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