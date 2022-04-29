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В России произошел взрыв на фармацевтическом заводе "Синтез", есть пострадавшие

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Пятница 29 апреля 2022 18:15
В России произошел взрыв на фармацевтическом заводе "Синтез", есть пострадавшие Фото: в России произошел взрыв на фармацевтическом заводе "Синтез", есть пострадавшие (ФОТО twitter.com/pdmnewsru)
Автор: Сергей Пышкин

В Кургане произошел взрыв на фармакологическом заводе "Синтез". Среди работников предприятия есть пострадавшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание MK.

Взрыв произошел в четвертом цехе завода, где размещается производство ацетона.

В результате взрыва пострадали три человека. Одна женщина находится в реанимации, еще один мужчина получил ожоги 90% тела. Другого пострадавшего не могут найти.

На фотографиях отмечаются поврежденные стены здания и выбитые окна.

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