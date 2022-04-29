В России произошел взрыв на фармацевтическом заводе "Синтез", есть пострадавшие
В Кургане произошел взрыв на фармакологическом заводе "Синтез". Среди работников предприятия есть пострадавшие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание MK.
Взрыв произошел в четвертом цехе завода, где размещается производство ацетона.
В результате взрыва пострадали три человека. Одна женщина находится в реанимации, еще один мужчина получил ожоги 90% тела. Другого пострадавшего не могут найти.
На фотографиях отмечаются поврежденные стены здания и выбитые окна.
В России очередной "хлопок" на стратегическом предприятии»Синтез"— AB (@SergyGus) April 29, 2022
Это одно из крупных фармацевтических предприятий, оно занимает первое место по производству антибиотиков среди отечественных производителей. Прежде всего-для госпитального сегмента. pic.twitter.com/tjFQdt3QDz
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