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В Росії стався вибух на фармацевтичному заводі "Синтез", є постраждалі

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П'ятниця 29 квітня 2022 18:15
В Росії стався вибух на фармацевтичному заводі "Синтез", є постраждалі Фото: в Росії стався вибух на фармацевтичному заводі "Синтез", є постраждалі (twitter.com/pdmnewsru)
Автор: Сергій Пишкін

У Кургані стався вибух на фармакологічному заводі "Синтез". Серед працівників підприємства є постраждалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання MK.

Вибух стався у четвертому цеху заводу, де розміщується виробництво ацетону.

Внаслідок вибуху постраждали троє людей. Одна жінка перебуває у реанімації, ще один чоловік отримав опіки 90% тіла. Іншого постраждалого не можуть знайти.

На фотографіях відмічаються пошкоджені стіни будівлі й вибиті вікна.

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