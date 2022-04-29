В Росії стався вибух на фармацевтичному заводі "Синтез", є постраждалі
У Кургані стався вибух на фармакологічному заводі "Синтез". Серед працівників підприємства є постраждалі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання MK.
Вибух стався у четвертому цеху заводу, де розміщується виробництво ацетону.
Внаслідок вибуху постраждали троє людей. Одна жінка перебуває у реанімації, ще один чоловік отримав опіки 90% тіла. Іншого постраждалого не можуть знайти.
На фотографіях відмічаються пошкоджені стіни будівлі й вибиті вікна.
В России очередной «хлопок» на стратегическом предприятии «Синтез»— AB (@SergyGus) April 29, 2022
Это одно из крупнейших фармацевтических предприятий ₚосии, оно занимает первое место по производству антибиотиков среди отечественных производителей. Прежде всего - для госпитального сегмента. pic.twitter.com/tjFQdt3QDz
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