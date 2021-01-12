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В России произошел пожар в многоэтажке, погибли 8 человек

Вторник 12 января 2021 05:44
В России произошел пожар в многоэтажке, погибли 8 человек
Фото: место события (МЧС РФ)
Автор: Инна Собора

В российском Екатеринбурге ночью произошел пожар в девятиэтажке. В результате погибли 8 человек.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Среди погибших на пожаре - ребенок. Эвакуированы в ходе происшествия 90 человек

В прокуратуре утверждают, что причиной пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что во Вроцлаве, Польша, во время пожара погиб 30-летний украинец. Пожар произошел на четвертом этаже жилого дома.

РБК-Украина писало, что ранее в Роттердаме произошел сильный взрыв. В результате взрыва пострадали минимум семь домов и ряд автомобилей.

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