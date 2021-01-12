ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Росії сталася пожежа у багатоповерхівці, загинули 8 осіб

Вівторок 12 січня 2021 05:44
У Росії сталася пожежа у багатоповерхівці, загинули 8 осіб
Фото: місце події (МНС РФ)
Автор: Инна Собора

У російському Єкатеринбурзі вночі сталася пожежа в дев'ятиповерхівці. В результаті загинули 8 осіб.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Серед загиблих на пожежі - дитина. Евакуйовані у ході події 90 осіб

У прокуратурі стверджують, що причиною пожежі у дев'ятиповерхівці в Єкатеринбурзі могло стати необережне поводження з вогнем.

Раніше повідомлялося, що у Вроцлаві, Польща, під час пожежі загинув 30-річний українець. Пожежа сталася на четвертому поверсі житлового будинку.

РБК-Україна писало, що раніше в Роттердамі стався сильний вибух. В результаті вибуху постраждали щонайменше сім будинків і ряд автомобілів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події пожежаРосійська Федерація

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся