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В России произошел еще один разлив нефти. Она попала в ручей

Автор: Анастасия Рокитна

В Коми (Россия) зафиксирован очередной разлив нефтесодержащей жидкости. Нефтесодержащая жидкость попала в ручей.

Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, передает ТАСС.

Площадь разлива уточняется, на месте работают специалисты. Туда выехали представители в составе межведомственной комиссии.

"Под Усинском в районе нефтескважины № 447 случился "грифон" - выброс породы и пластовых вод, то есть нефтесодержащей жидкости. Скважина принадлежит ООО "Лукойл-Коми", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, нефтесодержащая жидкость попала в ручей.

Отметим, в Усинске продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный 11 мая после разлива нефтесодержащей жидкости, обнаруженного в Коми и Ненецком автономном округе.

Напомним, в Черном море произошел разлив нефтепродуктов. Введен режим повышеной готовности.

Ранее в России произошел разлив 10 тонн нефти на скважине в Ненецком автономном округе.

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Новости Украины разлив нефтиРоссийская Федерация