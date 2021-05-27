В России произошел еще один разлив нефти. Она попала в ручей

В Коми (Россия) зафиксирован очередной разлив нефтесодержащей жидкости. Нефтесодержащая жидкость попала в ручей.

Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, передает ТАСС .

Площадь разлива уточняется, на месте работают специалисты. Туда выехали представители в составе межведомственной комиссии.

"Под Усинском в районе нефтескважины № 447 случился "грифон" - выброс породы и пластовых вод, то есть нефтесодержащей жидкости. Скважина принадлежит ООО "Лукойл-Коми", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, нефтесодержащая жидкость попала в ручей.

Отметим, в Усинске продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный 11 мая после разлива нефтесодержащей жидкости, обнаруженного в Коми и Ненецком автономном округе.