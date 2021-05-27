ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В России произошел еще один разлив нефти. Она попала в ручей

Новина українською →
Коми, Четверг 27 мая 2021 12:11
В России произошел еще один разлив нефти. Она попала в ручей Фото: в Коми произошел разлив нефти (facebook com savepechora)
Автор: Анастасия Рокитна

В Коми (Россия) зафиксирован очередной разлив нефтесодержащей жидкости. Нефтесодержащая жидкость попала в ручей.

Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, передает ТАСС.

Площадь разлива уточняется, на месте работают специалисты. Туда выехали представители в составе межведомственной комиссии.

"Под Усинском в районе нефтескважины № 447 случился "грифон" - выброс породы и пластовых вод, то есть нефтесодержащей жидкости. Скважина принадлежит ООО "Лукойл-Коми", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, нефтесодержащая жидкость попала в ручей.

Отметим, в Усинске продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный 11 мая после разлива нефтесодержащей жидкости, обнаруженного в Коми и Ненецком автономном округе.

Напомним, в Черном море произошел разлив нефтепродуктов. Введен режим повышеной готовности.

Ранее в России произошел разлив 10 тонн нефти на скважине в Ненецком автономном округе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия разлив нефти Российская Федерация
NEWS
Шмыгаль анонсировал продажу семи крупных госпредприятий
Шмыгаль анонсировал продажу семи крупных госпредприятий
DAILY
Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку