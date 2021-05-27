В России произошел еще один разлив нефти. Она попала в ручей
В Коми (Россия) зафиксирован очередной разлив нефтесодержащей жидкости. Нефтесодержащая жидкость попала в ручей.
Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, передает ТАСС.
Площадь разлива уточняется, на месте работают специалисты. Туда выехали представители в составе межведомственной комиссии.
"Под Усинском в районе нефтескважины № 447 случился "грифон" - выброс породы и пластовых вод, то есть нефтесодержащей жидкости. Скважина принадлежит ООО "Лукойл-Коми", - сообщили в пресс-службе.
По предварительным данным, нефтесодержащая жидкость попала в ручей.
Отметим, в Усинске продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный 11 мая после разлива нефтесодержащей жидкости, обнаруженного в Коми и Ненецком автономном округе.
Напомним, в Черном море произошел разлив нефтепродуктов. Введен режим повышеной готовности.
Ранее в России произошел разлив 10 тонн нефти на скважине в Ненецком автономном округе.