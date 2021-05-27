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У Росії стався ще один розлив нафти. Вона потрапила в струмок

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Комі, Четвер 27 травня 2021 12:11
У Росії стався ще один розлив нафти. Вона потрапила в струмок Фото: у Комі стався розлив нафти (facebook com savepechora)
Автор: Анастасія Рокитна

У Комі (Росія) зафіксовано черговий розлив нафтовмісної рідини. Нафтовмісна рідина потрапила в струмок.

Про це повідомили в Міністерстві природних ресурсів та охорони навколишнього середовища регіону, передає ТАСС.

Площа розливу уточнюється, на місці працюють фахівці. Туди виїхали представники у складі міжвідомчої комісії.

"Під Усинським в районі нафтоскважини № 447 стався "грифон" - викид породи і пластових вод, тобто нафтовмісної рідини. Свердловина належить ТОВ "Лукойл-Комі", - повідомили в прес-службі.

За попередніми даними, нафтовмісна рідина потрапила в струмок.

Зазначимо, в Усинську продовжує діяти режим надзвичайної ситуації, введений 11 травня після розливу нафтовмісної рідини, виявленого в Комі і Ненецькому автономному окрузі.

Нагадаємо, у Чорному морі стався розлив нафтопродуктів. Введено режим підвищеної готовності.

Раніше в Росії стався розлив 10 тонн нафти на свердловині в Ненецькому автономному окрузі.

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