У Росії стався ще один розлив нафти. Вона потрапила в струмок
У Комі (Росія) зафіксовано черговий розлив нафтовмісної рідини. Нафтовмісна рідина потрапила в струмок.
Про це повідомили в Міністерстві природних ресурсів та охорони навколишнього середовища регіону, передає ТАСС.
Площа розливу уточнюється, на місці працюють фахівці. Туди виїхали представники у складі міжвідомчої комісії.
"Під Усинським в районі нафтоскважини № 447 стався "грифон" - викид породи і пластових вод, тобто нафтовмісної рідини. Свердловина належить ТОВ "Лукойл-Комі", - повідомили в прес-службі.
За попередніми даними, нафтовмісна рідина потрапила в струмок.
Зазначимо, в Усинську продовжує діяти режим надзвичайної ситуації, введений 11 травня після розливу нафтовмісної рідини, виявленого в Комі і Ненецькому автономному окрузі.
Нагадаємо, у Чорному морі стався розлив нафтопродуктів. Введено режим підвищеної готовності.
Раніше в Росії стався розлив 10 тонн нафти на свердловині в Ненецькому автономному окрузі.