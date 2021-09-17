В России проходят выборы в Госдуму. Украина призывает не признавать голосование

Позже участки открылись в Магаданской области, на Сахалине, в Хабаровском крае, Приморье и Еврейской автономной области.

Основным днем голосование считается 19 сентября, а 17 и 18 сентября - дополнительными. Трехдневный формат якобы призван не допустить вспышек распространения коронавируса. Участки открываются в 8:00 и работают до 20:00 по местному времени.

Россияне выберут 450 депутатов Госдумы. Из них 225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам (один округ - один депутат) и 225 депутатов - от политических партий, по федеральному избирательному округу (пропорционально числу голосов за списки кандидатов). В этом году на парламентские выборы зарегистрированы 3812 кандидатов от 14 партий.

Помимо депутатов Госдумы россиянам предстоит выбрать высших должностных лиц субъектов страны (в Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях).

В 39 субъектах, выключая Камчатку и Чукотку, граждане проголосуют за депутатов законодательных собраний. В Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии будут избраны главы субъектов депутатами собраний по представлению президента.