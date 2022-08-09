В России продлили запрет на авиаперелеты вблизи границ Украины

Росавиация продлила запрет на полеты в центральных и южных регионах России до 17 августа. Запрет связан с войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС" .

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

Запрет касается полетов в 11 российских аэропортов. В частности, Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.