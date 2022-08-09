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В России продлили запрет на авиаперелеты вблизи границ Украины

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Москва, Вторник 09 августа 2022 09:27
В России продлили запрет на авиаперелеты вблизи границ Украины Фото: В России продлили запрет на авиаперелеты вблизи границ Украины (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Росавиация продлила запрет на полеты в центральных и южных регионах России до 17 августа. Запрет связан с войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

Запрет касается полетов в 11 российских аэропортов. В частности, Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее сообщалось, что Евросоюз снял запрет на поставки России товаров для авиации.

Кроме того, Россия начинает разбирать самолеты на запчасти из-за западных санкций.

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