Фото: у Росії продовжили заборону на авіаперельоти поблизу кордонів України (pixabay.com)

Росавіація продовжила заборону на польоти в центральних і південних регіонах Росії до 17 серпня. Заборона пов'язана з війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".