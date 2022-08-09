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У Росії продовжили заборону на авіаперельоти поблизу кордонів України

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Москва, Вівторок 09 серпня 2022 09:27
У Росії продовжили заборону на авіаперельоти поблизу кордонів України Фото: у Росії продовжили заборону на авіаперельоти поблизу кордонів України (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Росавіація продовжила заборону на польоти в центральних і південних регіонах Росії до 17 серпня. Заборона пов'язана з війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Режим обмежень на виконання польотів в 11 аеропортів півдня і центральної частини Росії продовжено до 17 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Заборона стосується польотів в 11 російських аеропортів. Зокрема, Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз зняв заборону на поставки Росії товарів для авіації.

Крім того, Росія починає розбирати літаки на запчастини через західні санкції.

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