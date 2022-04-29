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В России призывают не использовать отечественные антивирусные программы, - разведка

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Россия, Пятница 29 апреля 2022 11:33
В России призывают не использовать отечественные антивирусные программы, - разведка Фото: в России призывают не использовать антивирус Kaspersky (freepik.com)
Автор: Наталья Юрченко

Российских производителей призывают не использовать отечественные антивирусные программы. В частности, речь идет о Kaspersky.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Федеральная служба по техническому экспортному контролю страны-оккупанта проинформировала предприятия оборонно-промышленного комплекса об опасности использования антивирусных программ, разработанных в РФ", - говорится в сообщении.

В письмах, которые рассылают производителям, отмечается, что "зарубежными хакерскими группировками при реализации компьютерных атак на информационную структуру РФ активно эксплуатируются уязвимости программного обеспечения".

Российские контролеры уверены, что наибольшая опасность связана с продуктами российского "импортозамещения". В частности, программами лаборатории Касперского: Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security и другие.

Отмечается, что при использовании данного "антивируса" есть вероятность перехвата управления компьютером, утечки информации, возможности установки и выполнения стороннего программного кода. Уровень опасности оценивается от "среднего" до "критического".

Напомним, украинская разведка сообщает, что Россия хочет втянуться в войну против Украины страны ОДКБ, однако они отказались.

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