У Росії пригрозили "закономірною відповіддю" у разі нових санкцій США

У Російській Федерації пригрозили діями у відповідь, якщо Сполучені Штати введуть нові санкції проти Москви. Зокрема, проти "Північного потоку-2" і за отруєння і арешту опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у Telegram.

"З Вашингтона йдуть повідомлення про підготовку нового пакету санкцій щодо нашої країни. "Північний потік-2" у викладі місцевих чиновників ув'язується з Навальним. На незаконні дії США завжди слідувала наша закономірна відповідь. Дивно, що у Вашингтоні деяким так подобається біг з перешкодами по каруселі", - написала вона.

Нагадаємо, радник президента Сполучених Штатів Джейк Салліван заявив, що Вашингтон як і раніше виступає проти російського газопроводу " Північний потік-2" і продовжить вводити нові санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві російського газопроводу.

Крім того, Білий дім зараз працює над новим пакетом санкцій проти РФ за отруєння опозиціонера Навального.