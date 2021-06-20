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У Росії пригрозили "закономірною відповіддю" у разі нових санкцій США

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Москва, Неділя 20 червня 2021 21:05
У Росії пригрозили "закономірною відповіддю" у разі нових санкцій США Фото: офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

У Російській Федерації пригрозили діями у відповідь, якщо Сполучені Штати введуть нові санкції проти Москви. Зокрема, проти "Північного потоку-2" і за отруєння і арешту опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у Telegram.

"З Вашингтона йдуть повідомлення про підготовку нового пакету санкцій щодо нашої країни. "Північний потік-2" у викладі місцевих чиновників ув'язується з Навальним. На незаконні дії США завжди слідувала наша закономірна відповідь. Дивно, що у Вашингтоні деяким так подобається біг з перешкодами по каруселі", - написала вона.

Нагадаємо, радник президента Сполучених Штатів Джейк Салліван заявив, що Вашингтон як і раніше виступає проти російського газопроводу " Північний потік-2" і продовжить вводити нові санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві російського газопроводу.

Крім того, Білий дім зараз працює над новим пакетом санкцій проти РФ за отруєння опозиціонера Навального.

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