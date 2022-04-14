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У Росії пригрозили Євросоюзу розривом відносин

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Москва, Четвер 14 квітня 2022 10:38
У Росії пригрозили Євросоюзу розривом відносин Фото: віце-спікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов (council gov ru)
Автор: Наталія Юрченко

Віце-спікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Європейський союз виходить за межі своєї компетенції стосовно Росії. У зв'язку з цим РФ може розірвати відносини з ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Косачова в Telegram.

Він нагадав, що Росія повністю обірвала зв'язок з Радою Європи та Європейським судом з прав людини. Тепер влада РФ може так вчинити і з Євросоюзом.

"З Радою Європи та ЄСПЛ справа вже дійшла до повного розриву. Дійшло саме в силу виходу цих структур за межі своєї компетенції і вторгнення у внутрішні справи Росії. Так і з Євросоюзом буде, якщо не повернуться у власні кордони, за межами яких вже інший простір, в деяких вимірах як і раніше спільне, але в інших - недоступне для ЄС", - заявив Косачов.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав ООН позбавити Росію права вето в Радбезі.

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