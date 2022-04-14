У Росії пригрозили Євросоюзу розривом відносин

Віце-спікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Європейський союз виходить за межі своєї компетенції стосовно Росії. У зв'язку з цим РФ може розірвати відносини з ЄС.

Він нагадав, що Росія повністю обірвала зв'язок з Радою Європи та Європейським судом з прав людини. Тепер влада РФ може так вчинити і з Євросоюзом.

"З Радою Європи та ЄСПЛ справа вже дійшла до повного розриву. Дійшло саме в силу виходу цих структур за межі своєї компетенції і вторгнення у внутрішні справи Росії. Так і з Євросоюзом буде, якщо не повернуться у власні кордони, за межами яких вже інший простір, в деяких вимірах як і раніше спільне, але в інших - недоступне для ЄС", - заявив Косачов.