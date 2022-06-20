В России пригрозили ЕС и НАТО из-за блокады Калининграда Литвой

Он заявил, что "наглая выходка Вильнюса" отменяет для России членство Литвы в ЕС. После этого Москва якобы перейдет к решению проблемы любыми способами.

"Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", - отметил Климов.

При этом российский чиновник обвинил также НАТО в транспортной блокаде Калининграда, заявив, что под ударом теперь находится весь военно-политический блок.