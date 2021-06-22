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В России приговорили к колонии уроженку Украины за участие в акции за Навального

Автор: Дмитрий Левицкий

Уроженку Украины Ольгу Бендас приговорили к двум годам колонии в России за участие в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Бендас обвинили в якобы нападении на полицейского во время акции.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС".

Вместе с уроженкой Украины приговорили и россиянина Александра Глушкова. Решение принял Тверской суд Москвы.

"Суд приговорил Бендас и Глушкова к двум годам колонии каждого", - сказала адвокат Татьяна Окушко.

По версии российского следствия, Бендас и Глушков, участвовавшие в акции в поддержку Навального, вблизи Пушкинской площади нанесли полицейскому, который находился при исполнении обязанностей, несколько ударов по голове и телу.

За это им инкриминировали совершение преступления предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ.

Напомним, уроженку Украины Бендас арестовали в России в конце января.

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Российская ФедерацияприговорСудакцииНавальный