У Росії засудили до колонії уродженку України за участь в акції за Навального

Разом з уродженкою України засудили і росіянина Олександра Глушкова. Рішення ухвалив Тверський суд Москви.

"Суд засудив Бендас та Глушкова до двох років колонії кожного", - сказала адвокат Тетяна Окушко.

За версією російського слідства, Бендас та Глушков, які брали участь в акції на підтримку Навального, поблизу Пушкінської площі завдали поліцейському, який перебував при виконанні обов'язків, декілька ударів по голові та тілу.

За це їм інкримінували вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 318 Кримінального кодексу РФ.