RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Росії засудили до колонії уродженку України за участь в акції за Навального

Автор: Дмитро Левицький

Уродженку України Ольгу Бендас засудили до двох років колонії в Росії за участь в акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Бендас звинуватили у нібито нападі на поліцейського під час акції.

Про це повідомляє російське агентство "ТАСС".

Разом з уродженкою України засудили і росіянина Олександра Глушкова. Рішення ухвалив Тверський суд Москви.

"Суд засудив Бендас та Глушкова до двох років колонії кожного", - сказала адвокат Тетяна Окушко.

За версією російського слідства, Бендас та Глушков, які брали участь в акції на підтримку Навального, поблизу Пушкінської площі завдали поліцейському, який перебував при виконанні обов'язків, декілька ударів по голові та тілу.

За це їм інкримінували вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 318 Кримінального кодексу РФ.

Нагадаємо, уродженку України Бендас арештували в Росії наприкінці січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяприговорСудакцииНавальный